Испанский мотогонщик Марк Маркес рассказал, что не получил поздравлений от Валентино Росси после завоевания 10-го чемпионского титула в карьере. При этом он отметил, что не рассчитывал на поздравление от итальянца.

«Он меня не поздравил, я этого и не жду. Поздравлений я жду только от людей, которые что-то дают мне. Необязательно хорошо ладить со всеми. В прошлом он действительно многое мне дал. Наверное, мы оба Водолеи, поэтому и сталкиваемся.

Росси многого добился, и я очень его уважаю. Мне не изменит жизнь то, завершу ли я карьеру с 10, восемью или 11 титулами. Но сравняться с величайшим — [Джакомо] Агостини — это невероятное чувство. И я надеюсь, что однажды появится гонщик, которого я увижу равным ему или превосходящим его», — приводит слова Маркеса издание Sport.es.