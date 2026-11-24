Пилот программы развития «Ауди» Фредди Слейтер проведёт заключительные два этапа сезона-2026 Формулы-2 за «Инвикту». В 2027 году британец будет выступать за эту команду на постоянной основе.

В 2026 году Слейтер занял второе место в чемпионате Формулы-3. Также он провёл первые свободные практики в составе «Ауди» на этапах в Мексике и Бразилии. Теперь гонщик получит возможность познакомиться с Формулой-2 и командой «Инвикта» до начала полноценного сезона.

«Мы рады, что Фредди получил возможность дебютировать в Формуле-2 раньше, чем ожидалось. Эти два заключительных этапа дадут ему важный опыт перед первым полноценным сезоном в следующем году. Он сможет начать работу с «Инвиктой» и познакомиться с чемпионатом.

Это ещё один важный шаг в его развитии, который соответствует нашей совместной работе в рамках программы развития пилотов «Ауди». Мы с нетерпением ждём его дебюта и желаем ему и «Инвикте» успехов на заключительных этапах сезона», — приводит слова директора программы развития пилотов «Ауди» Алана Макниша пресс-служба команды.