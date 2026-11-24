Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад прокомментировал сход с пятого места во время режима автомобиля безопасности на Гран-при Лас-Вегаса. Британец признался, что рассчитывал побороться за подиум, и рассказал о проблеме с переключением передач, которая привела к потере контроля над машиной.

«Я совершенно раздавлен. Впервые в карьере я боролся в первой пятёрке и имел реальный шанс добиться особенного результата. Закончить гонку так, как всё получилось, потеряв контроль над болидом за машиной безопасности, невероятно тяжело.

У меня просто нет слов, чтобы описать свои чувства сейчас. Мы годами, всю жизнь работаем ради таких моментов и возможностей. На машине из средней группы они выпадают крайне редко, и, когда такой шанс появляется, нужно хвататься за него обеими руками. Боль от того, что упустил подобную возможность, и бесконечные мысли о том, как всё могло бы сложиться, ещё долго будут причинять мне боль.

Естественно, в такие моменты гонщик ви