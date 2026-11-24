Бывший журналист Формулы-1 Уилл Бакстон рассказал, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заранее подготовил эмоциональное высказывание о Максе Ферстаппене, выступающем за «Ред Булл», и попросил задать вопрос о нём во время пресс-сессии на Гран-при Абу-Даби-2024.

«Мы пришли на его пресс-сессию в Абу-Даби. Он сказал: «Можешь задать мне вопрос о Максе?» Было очевидно, что он что-то подготовил. Затем он произнёс большую эмоциональную речь и вёл себя очень высокомерно по отношению к Максу. Он делает это раз в несколько месяцев. Снова и снова выступает с каким-нибудь громким заявлением.

Так используй локти! Выходи на трассу и что-нибудь с этим делай! Но он никогда этого не делает. Джордж немного ноет. Просто гоняйся. Макс не нарушил никаких правил на трассе. Есть джентльменское соглашение или нет? Какая разница? Просто гоняйся. Чем больше ты об этом говоришь, тем сильнее показываешь, что нервничаешь из-за Макса. Доказательства, которые Макс раз за разом предоставляет на трассе, говорят о том, что он действительно лучше. Они показывают, что Расселл значительно уступает уровню Макса, как и все остальные», — сказал Бакстон в подкасте Up To Speed.