«Я не хочу этого». Хэмилтон выступил против штрафа для Леклера после столкновения в Вегасе

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что не хочет наказания для напарника по команде Шарля Леклера за столкновение на Гран-при Лас-Вегаса.

Карлос Санти: Шарль получил 10-секундный штраф.

Льюис Хэмилтон: Нет, нет, я не хочу этого. Команде нужно больше очков. Мы должны работать вместе, чтобы занять более высокое место.

Санти: Согласен, — сказали пилот и его инженер во время радиопереговоров на Гран-при Лас-Вегаса.

Перед инцидентом Хэмилтон отыграл позиции после штрафа за преимущество, полученное за пределами трассы, и опередил напарника. На 38-м круге Леклер атаковал британца в седьмом повороте. В результате Хэмилтон развернулся, а монегаск получил 10-секундный штраф.

В итоговой классификации гонщики заняли седьмое и 10-е места соответственно. Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что Леклер поставил личные амбиции выше интересов команды.