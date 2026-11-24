Бывший советник «Рел Булл» Хельмут Марко считает, что продление контракта четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена помогло команде стабилизировать ситуацию и заложить основу для дальнейшего развития. Нидерландец связан с коллективом до конца 2030 года.

«Если ты заканчиваешь сезон на пике формы, это скрывает слабые стороны, которые были у «Ред Булл». Макс в течение сезона неоднократно жаловался на эти неудачные периоды. Однако подписанием контракта Макса команда снова полностью вернула корабль на правильный курс», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

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