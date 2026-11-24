После столкновения пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при Мексики руководитель команды Фредерик Вассёр провёл беседу с обоими гонщиками. Стороны достигли устной договорённости о взаимодействии на трассе и соблюдении указаний команды. Однако после нового инцидента на Гран-при Лас-Вегаса француз рассматривает возможность введения более конкретных правил поведения пилотов.

Как сообщает AutoRacer, «Феррари» попыталась внедрить собственную версию «папайя рулс», по аналогии с внутренними договорённостями «Макларена». Соглашение между Хэмилтоном и Леклером основывалось исключительно на взаимном уважении и не было официально закреплено на бумаге. Гонщикам сохраняли свободу борьбы на трассе при условии соблюдения интересов команды и решений руководства.

Однако столкновение в Лас-Вегасе заставило Вассёра усомниться в эффективности устных договорённостей. По информации источника, руководитель «Скудерии» рассматривает возможность введения более чётких правил взаимодействия, а также последствий за их нарушение. Они могут касаться не только борьбы между напарниками, но и радиопереговоров, а также выполнения указаний командного мостика. Как отмечает источник, Вассёр намерен подчеркнуть, что интересы команды должны быть важнее личных интересов гонщиков.

Цель возможных изменений — сократить споры по радио и сделать порядок принятия решений внутри команды более понятным. При этом речь идёт не об ограничении борьбы Хэмилтона и Леклера на трассе, а о более чётких границах допустимого поведения. На данный момент возможные санкции ещё не определены.