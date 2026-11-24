Испанский мотогонщик Марк Маркес, ставший 10-кратным чемпионом мира, рассказал, как пережил решающий этап сезона и почему не смог в полной мере насладиться борьбой за титул до пересечения финишной черты.

«Я сам не могу объяснить, как всё получилось. В этом и заключается красота спорта. Это было видно в спринте, когда в конце я допустил ошибку. Сейчас нужно наслаждаться моментом, потому что иногда мы слишком много думаем о будущем и не успеваем прочувствовать хорошие моменты. В прошлом году я выиграл титул, а уже через неделю получил травму, сам того не ожидая. Со временем я научился наслаждаться хорошими моментами.

Это был уикенд, который совершенно не приносил удовольствия. Только когда пересекаешь финишную черту и празднуешь победу, становится хорошо. С четверга я испытывал сильное напряжение, потому что в любой момент видишь опасность. В течение года ты действительно получаешь удовольствие от гонок, как, например, в Валенсии, но уикенд в Портимау стал постоянным испытанием», — приводит слова Маркеса издание Sport.es.