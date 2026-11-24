Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением насчёт обострившейся ситуации в «Феррари» между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером после инцидента в гонке Гран-при Лас-Вегаса.

«Что-то изменится. Можете представить, что сейчас происходит в зале заседаний совета директоров «Феррари» после случившегося? Я уже говорил это несколько раз, дело не только во Фреде. Есть большая группа лиц, принимающих решения. Это обсуждается не только между двумя гонщиками и Фредом. Это обсуждается в совете директоров. У каждого человека будет своё мнение о том, как с этим следует поступить. В зале заседаний совета директоров — люди, которые на самом деле могут принимать решения, но у них будут разные мнения. Следовательно, никакого вывода сделано не будет», — приводит слова Штайнера портал Motorsport.