Гендиректор «Феррари» сообщил, что Хэмилтон и Леклер уладили конфликт после ГП Лас-Вегаса

Генеральный директор «Феррари» Бенедетто Винья сообщил, что гонщики итальянской команды британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер уладили конфликт между собой после столкновения на Гран-при Лас-Вегаса. Монегаск пытался атаковать британца по внутреннему радиусу и в итоге отправил машину напарника в разворот, за что получил от судей 10 штрафных секунд.

«Два гонщика помирились, и Фред Вассёр высказался. Этого более чем достаточно», — приводит слова Виньи портал FormulaPassion.

В данный момент Хэмилтон (267 очков) и Леклер (250 очков) занимают третье и шестое место в личном зачёте Формулы-1 соответственно.

Ранее ведущий Sky Sport Italia назвал три пути решения конфликта Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в «Феррари».