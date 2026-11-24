Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен выразил недовольство качеством гонки Гран-при Лас-Вегаса, заявив, что она не соответствует стандартам Формулы-1.

«Должен сказать, что некоторые обгоны были забавными. Но хотя со стороны может показаться, что качество гонки было высоким, я не думаю, что мы должны видеть это в Формуле-1. Мне понравилось бы увидеть что-то подобное, если бы я был с друзьями на отдыхе и гонялся бы с ними на картах. Я не большой фанат таких гонок. По крайней мере, если смотреть на стандарт, который должен быть в Формуле-1.

Однако мы также знаем, что на некоторых трассах, к сожалению, с машинами случаются такие вещи, и мы должны стараться извлечь из них максимум пользы. Конечно, для зрителей это было великолепное зрелище. Тем не менее если ты настоящий болельщик, который хорошо понимает то, что видит, то гонка такого рода – это не то, на что ты должен надеяться», – приводит слова Ферстаппена портал FormulaPassion.