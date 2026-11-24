Алекс Палоу намекнул на появление Алонсо в IndyCar в 2027 году, Фернандо отреагировал

Пятикратный чемпион IndyCar Алекс Палоу обратился к пилоту британской команды «Астон Мартин» испанцу Фернандо Алонсо.

«Организуем всё 18 июля, Фернандо», — подписал фото Палоу, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

При этом Фернандо прокомментировал публикацию, оставив в комментариях GIF с улыбкой.

Фото: Скриншот страницы Палоу в социальной сети

Что именно имел в виду Палоу, неизвестно. Однако это может служить намёком на участие Алонсо в IndyCar, если учитывать, что 18 июля 2027 года пройдёт этап IndyCar на трассе в Барселоне. При этом данная гонка не будет пересекаться по календарю с Формулой-1, поскольку ближайшие Гран-при пройдут 11 июля в Австрии и 25 июля — в Бельгии.