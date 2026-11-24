Бывший менеджер команд Формулы-1 Питер Уиндзор высказался насчёт выступления пилота «Ред Булл» француза Исака Хаджара в гонке Гран-при Лас-Вегаса. Француз претендовал на победу и оказывал давление на напарника Макса Ферстаппена, однако после выезда машины безопасности столкнулся с технической проблемой.

«Исак Хаджар пилотировал очень хорошо и был впереди Джорджа на рестарте после ситуации с машиной безопасности, но затем необъяснимым образом при торможении у него разрушилось переднее антикрыло. Это был ухабистый участок, однако при этом переднее антикрыло сломалось только у Исака. По сути, на этом его гонка закончилась.

Он получил 10-секундный штраф. Но поскольку Исак был далеко позади, то в любом случае не имело значения, финиширует он 16-м, 15-м или 14-м, так что в этом смысле ему повезло, что он отделался штрафом. Если бы он финишировал вторым, конечно, это стало бы настоящей сенсацией и он мог бы занять второе место в той гонке. Однако подобного [поломки антикрыла] не произошло с Максом, что довольно странно, не так ли?» — сказал Уиндзор в видео на своём YouTube-канале.