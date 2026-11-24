Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара поделился мнением насчёт результатов пилотов «Астон Мартин» Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо в гонке Гран-при Лас-Вегаса.

«Судя по данным, на данный момент мы не выявили никаких проблем с двигателем Фернандо, но нам нужно тщательно проверить всю информацию, и, кроме того, при техническом обслуживании мы осмотрим мотор. И да, мы ввели некоторые меры для решения проблемы с батареей, а также в пятницу провели несколько тестов, чтобы проверить, работают ли они, и увидели некоторые положительные результаты.

Думаю, нам всё ещё нужны другие меры для достижения большей надёжности, но положительно то, что мы проехали всю дистанцию гонки. Тем не менее нам нужно понять полную картину проблемы с батареей. Всё равно нам нужны некоторые корректирующие меры на следующий год», — приводит слова Орихары портал Motorsport España.