Двукратный чемпион Ф-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо рассказал, что не собирается уходить из Формулы-1 до тех пор, пока его команда не станет конкурентоспособной.

— В прошлом году вы сказали: «Если мы не будем конкурентоспособны, будет очень трудно сдаться, не попытавшись снова». Была ли неконкурентоспособность одной из главных причин вашего решения продолжать участвовать в гонках Формулы-1?

— Безусловно. У меня было такое чувство в прошлом сезоне, и оно до сих пор со мной. После 25 лет в этом виде спорта я хочу чувствовать в день завершения карьеры, что это правильное время для меня и что это достойный момент для моей карьеры и моих достижений.

Я хочу обрести душевный покой, когда зааершу свою гоночную карьеру. Трудные результаты и неудачные гонки, подобные тем, что были в этом году, — это не та точка, в которой я хочу завершить свою карьеру, — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».