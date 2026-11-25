Алонсо: не вижу никого, кто был бы лучше меня на трассе. Уйду из Ф-1 не из-за возраста

Двукратный чемпион Ф-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо объяснил, что примет решение о завершении карьеры в автоспорте только в том случае, когда физически почувствует себя плохо, а не из-за возраста.

— Все месяцами ждали, чтобы узнать, продолжите ли вы участвовать в гонках Формулы-1, и, вероятно, эта тема будет обсуждаться и в 2028 году, примерно в это же время в следующем году. Нравится ли вам внимание, нравится, когда вас спрашивают об этом?

— Наверное, я бы предпочёл, чтобы меня не спрашивали! Но когда меня спрашивают, я стараюсь внести свой вклад, и, если мы все вместе можем хорошо провести время – и СМИ, и я – я не возражаю. Меня не беспокоят эти слухи. Вопрос о том, когда завершу свою карьеру в автоспорте, волнует всех, но и меня тоже. Такова природа спортсмена.

Однако автоспорт в этом отношении очень уникален. Для достижения наивысшего уровня вы не так сильно зависите от своей физической подготовки. Вы не теннисист или футболист, которым нужно постоянно бегать. Вы в значительной степени полагаетесь на свою техническую подготовку.

Конечно, нужно оставаться в хорошей физической форме и быть мотивированным, но в конечном итоге я не вижу никого, кто был бы на трассе лучше меня. Не чувствую, что потерял скорость, или утратил рефлексы на старте гонки, или утратил мотивацию приехать на следующий Гран-при.

Некоторые говорят, что молодому поколению нужно место в Формуле-1, и таким гонщикам, как я и Льюис [Хэмилтон], нужно уходить, потому что мы так долго на старте, однако в автоспорте так не бывает. Я остановлюсь, когда почувствую, что мне стало тяжело, а не когда в моём паспорте будет указан тот или иной возраст, — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».