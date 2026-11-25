10-кратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес оценил перспективы своего младшего брата Алекса Маркеса. По словам испанца, он не собирается оказывать давление на родственника, но признает, что тому тяжело выступать на фоне успехов старшего брата. Об этом Марк рассказал на пресс-конференции в Мадриде.

«Я не собираюсь давить на брата. В прошлом году я отобрал у него требл, но при этом во многих гонках он обыгрывал меня в честной борьбе. Алекс всегда много работал, он заслужил свое место, и я желаю ему всего наилучшего, надеюсь, у него получится. Я буду только рад», — приводит слова Маркеса Diario Sport.