10-кратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес раскрыл главный секрет своего возвращения на чемпионский уровень. По словам испанца, ключевым моментом стало решение покинуть заводскую команду Honda и перейти в Gresini. Об этом гонщик рассказал на пресс-конференции в Мадриде.

«Я считаю, что самым важным моментом было не бояться провала. Я бы не совершил переход из Honda в Gresini, если бы не был готов рискнуть своей репутацией. Мне пришлось проглотить свою гордость, отказаться от денег и заводской поддержки, и пойти в семейную команду, чтобы проверить, на что мы способны. Именно это в итоге и привело меня в официальную команду Ducati», — приводит слова Маркеса Diario Sport.