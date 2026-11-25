10-кратный чемпион мира по мотогонкам испанец Марк Маркес оценил перспективы пилота «Априльи» Хорхе Мартина и выразил уверенность, что тот сможет бороться за высокие результаты при наличии подходящей техники.

«Хорхе Мартин пережил год, которого я не пожелал бы ни одному гонщику: множество травм и отсутствие предсезонной подготовки. Он доказал, что верит в свои инстинкты и амбиции. Если у него будет подходящая техника, в будущем он сможет бороться за высокие места», — приводит слова Маркеса издание Sport.es.

Сезон-2026 для Хорхе Мартина сопровождался травмами и пропуском предсезонных тестов. Испанец перенёс несколько операций после повреждений, полученных в конце прошлого года, а по ходу чемпионата вновь получил переломы и пропускал этапы.