10-кратный чемпион мира по мотогонкам испанец Марк Маркес прокомментировал разговоры о возможном завершении карьеры.

«Меня не удивляет, что об этом говорят. Всё зависит от того, какой у тебя настрой. Я собираюсь наслаждаться моментом до воскресенья, а потом будет время подготовиться к 2027 году. Пока я хорошо себя чувствую и у меня есть желание, я намерен продолжать заниматься любимым делом, несмотря на связанные с ним риски. К тому же у меня есть контракт», — приводит слова Маркеса издание Sport.es.

33-летний Маркес, выступающий за заводскую команду «Дукати», по итогам 21-го этапа MotoGP сезона-2026 Гран-при Португалии досрочно стал чемпионом, завоевав свой восьмой титул в карьере.