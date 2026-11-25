Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что сохраняет уверенность в проекте команды, несмотря на трудности в сезоне-2026. Испанец отметил прогресс в работе с шасси, но признал, что силовая установка «Хонды» пока не позволяет коллективу бороться на равных с соперниками.

«Прежде всего меня мотивирует решимость улучшить ситуацию внутри команды. После предсезонных тестов в Бахрейне и первой гонки в Австралии все понимали, в каком положении мы находимся. Никто не пытался скрывать правду, и команда сразу сосредоточилась на том, как исправить каждую проблему. Реакция коллектива действительно воодушевила меня. Затем оставалось дождаться, каких улучшений мы сможем добиться.

Обновление шасси в Будапеште должно было обеспечить определённый прирост скорости, и оно оправдало ожидания. Мы были конкурентоспособны в Будапеште, а также заработали очки в Зандворте и Малайзии. Благодаря всего одному крупному обновлению шасси в этом сезоне мы смогли закрепиться в группе середняков. Это придало мне уверенности в том, что мы движемся в правильном направлении. Верю, что это лишь вопрос времени, когда у нас появится очень хорошая машина.

Что касается двигателя, мы значительно отстаём. С нынешней силовой установкой мы не можем быть конкурентоспособными. На некоторых трассах, например в Лас-Вегасе, мы теряем на прямых более двух секунд на круге. Кроме того, надёжность пока не соответствует необходимому уровню. Никто не доволен ситуацией с силовой установкой, но мы знаем, что «Хонда» усердно работает над её улучшением.

Видеть работу и самоотдачу команды за кулисами — именно это придаёт мне уверенность в следующем году», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.