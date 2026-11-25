Джолион Палмер объяснил, почему не считает Леклера виновным в столкновении с Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер разобрал столкновение гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Лас-Вегаса. По мнению эксперта, британец видел напарника слева, но продолжил поворачивать, не оставив ему места на внутренней траектории.

Палмер отметил, что Леклер контролировал машину при атаке и имел право рассчитывать на пространство на апексе, поскольку его передняя ось находилась впереди зеркал Хэмилтона. Монегаск оказался вынужден проехать по поребри