Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что «Феррари» стоит рассмотреть возможность отстранения одного из гонщиков после столкновения Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при Лас-Вегаса. По мнению эксперта, состав команды в нынешнем виде не сможет долго сохраняться без изменений.

«Посадить на скамейку запасных. Это тяжёлое решение, но проблема в том, что здесь проявляется полное пренебрежение интересами команды. Чтобы было понятно, речь уже о трёх дорого обошедшихся команде эпизодах. В Мексике столкновения как такового не было, но они настолько ожесточённо боролись друг с другом, что команда потеряла результат. Плюс Монца и теперь этот случай. Так продолжаться не может.

Связка Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера — это не тот вариант, который может оставаться жизнеспособным в долгосрочной перспективе, если только не произойдёт что-то, что полностью изменит их подход. Нужно выдвинуть ультиматум. Мы уже зашли слишком далеко. Не знаю, какое наказание они выберут. Но нужно чётко дать понять: если произойдёт столкновение, виновник не имеет значения — такого больше быть не должно. Должны быть какие-то внутренние санкции», — заявил Палмер в подкасте F1 Nation.