Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров считает, что в контрактах пилотов «Феррари» могут быть предусмотрены пункты, позволяющие команде досрочно прекратить сотрудничество с одним из них.

«Если уж в «Скудерии» правда задумаются о замене, то Оливера Бермана стоит повысить прямо сейчас. Думаю, в контрактах «Феррари» с пилотами есть какие угодно пункты, которые команда может использовать в том числе для увольнения. Ну не может быть такого, что команда не в состоянии ничего сделать и просто должна терпеть, условно, до 2028 года. Любые сценарии прописываются.

Кого убирать? С одной стороны, последнюю аварию организовал [Шарль] Леклер, и его же критиковали после Монцы и Мехико. С другой стороны — Шарль намного моложе, выстреливает в квалификациях, где демонстрирует потрясающую скорость. Короче, сложный выбор. А нужно ли что-то предпринимать, зависит от реальной атмосферы внутри команды прямо сейчас», — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».