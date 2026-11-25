Петров рассказал, как они с Комацу говорили по-русски, чтобы соперники ничего не поняли

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Виталий Петров рассказал, что во время работы с нынешним руководителем «Хааса» Аяо Комацу они обсуждали командные планы по-русски, чтобы соперники не могли понять содержание переговоров.

«Наши с Аяо Комацу переговоры конкуренты тоже слушали, мы это знали — и нашли способ хранить планы в секрете. Комацу — настоящий полиглот, и он довольно легко выучил нужные русские слова, чтобы отдавать мне какие-то команды по-русски.

Конечно, Аяо было тяжело, однако он со всем разобрался. Так что получалось по-русски обсуждать, сколько кругов ещё едем на нынешнем комплекте шин, какой состав будем ставить, ну и так далее. Секретничали как могли!» — написал Петров в своей колонке на «Чемпионате».