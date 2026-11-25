Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров раскритиковал высказывания Джорджа Расселла после гонки в Лас-Вегасе. Россиянин назвал комментарий британца непрофессиональным и сравнил его манеру общения с поведением руководителя «Рейсинг Буллз» Алана Пермейна.

«Мне совершенно не понравился комментарий Джорджа после гонки, что ему в ней сначала было весело, а потом интерес как-то пропал. Какое-то совершенно непрофессиональное высказывание для пилота. Да и вообще Расселл соответствует образу типичного англичанина, который любит много болтать и мало делать.

Я уже как-то говорил, что для меня главный пример такого подхода — нынешний босс «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн, с которым мы ссорились в «Рено» — вплоть до того, что в Спа нас разнимали. И все помнят, как Алан накричал на [Кими] Райкконена на Гран-при Индии — 2013, когда Кими не сразу пропустил [Ромена] Грожана. У Пермейна сначала рот открывается, а потом уже человек думает, что говорит. Вот у Расселла происходит то же самое», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».