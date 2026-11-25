Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров считает, что монегаск Шарль Леклер не должен был атаковать напарника по «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Считаю, ну нельзя было Шарлю атаковать! Он начал заезжать в поворот «накатом»: не поравнялся заранее с машиной Льюиса. Леклер находился в мёртвой для Хэмилтона зоне, Льюис не мог понять, что напарник туда полезет. У Хэмилтона не было возможности заметить вторую «Феррари».

Глупый подход со стороны Леклера. Любой пилот думает, как обогнать другого без столкновений и излишнего риска, а когда речь идёт о борьбе с напарником, это вдвойне важнее. Ты должен ещё до апекса показать нос своей машины, чтобы соперник точно тебя заметил и понял