The Race: двигатели V8 для Ф-1 с 2030 года будут раскручиваться на 2000 об/мин сильнее

Новые силовые установки Формулы-1, которые планируется внедрить в 2030 году, получат восьмицилиндровые двигатели объёмом 2,1 л. При этом производители смогут сохранить значительную часть наработок по нынешним моторам. Об этом сообщает The Race.

Новый двигатель V8 будет создан на основе нынешнего 1,6-литрового V6: диаметр цилиндров и ход поршня останутся прежними, а рабочий объём увеличится за счёт добавления двух цилиндров. Объём каждого из них составит около 0,27 л. Такой подход позволит избежать необходимости разрабатывать двигатель внутреннего сгорания с нуля.

Изменения затронут и характеристики силовой установки. По информации источника, двигатели внутреннего сгорания должны будут раскручиваться как минимум на 2000 об/мин сильнее, чем нынешние, а их мощность существенно возрастёт. При этом турбокомпрессор также сохранится, причём его конструкция останется прежней. Таким образом, производители смогут использовать значительную часть уже проделанной работы.

Гибридная составляющая станет проще. В основе новой системы будет электрический мотор мощностью 200 кВт. В квалификации, предположительно, вся эта мощность будет доступна постоянно. В гонках 100 кВт будут использоваться в стандартном режиме, а ещё 100 кВт станут резервом для системы помощи при обгонах.

Также ожидается снижение массы силовой установки: установленный для неё лимит составит 150 кг, что примерно на 30 кг меньше нынешнего показателя. При этом из-за увеличения числа цилиндров и упрощения гибридной системы производителям предстоит решить дополнительные технические задачи.

Полный свод технических правил на 2030 год, по оценке The Race, вряд ли будет готов раньше середины 2027 года. Предполагается, что заморозка разработки нынешних двигателей может начаться в середине 2028-го.