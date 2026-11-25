Система DRS может вернуться в Формулу-1 с 2030 года — The Race

Формула-1 может отказаться от активной аэродинамики и вернуть систему DRS после вступления в силу нового моторного регламента в 2030 году. Такой вариант рассматривается в рамках обсуждения будущей системы помощи при обгонах, сообщает The Race.

По информации издания, подвижные элементы переднего и заднего антикрыльев, которые используются в нынешнем регламенте, с высокой вероятностью исчезнут. Вместо них в Формуле-1 может вновь появиться DRS, однако окончательное решение будет зависеть от принципа работы новой системы push-to-pass.

Согласно рассматриваемой концепции, силовые установки получат электрический мотор мощностью 200 кВт. В гонках 100 кВт будут доступны постоянно, а оставшаяся мощность предназначена для помощи при обгонах. При этом гонщики смогут активировать дополнительную мощность нажатием кнопки, без сложных алгоритмов, определяющих доступность режима.

The Race отмечает, что если push-to-pass будет использоваться исключительно для атак, одновременное применение этой системы и DRS может оказаться чрезмерно эффективным. Однако существует и другой вариант: предоставить гонщикам возможность самостоятельно выбирать момент использования дополнительной электрической мощности, в том числе для защиты позиции.

В таком случае DRS может дополнить push-to-pass и помочь сохранить возможности для обгонов, если соперники одновременно используют дополнительную мощность. Пока ФИА не определилась с окончательной конфигурацией системы, поэтому возвращение DRS остаётся одним из возможных сценариев.