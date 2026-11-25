Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что провёл около 40 часов за видеоигрой GTA 6 во время гоночного уикенда в Лас-Вегасе. При этом нидерландец одержал победу на Гран-при.

«Я провёл за игрой 40 часов», — рассказал Ферстаппен во время стрима. Собеседник пошутил, что из-за игры обратный перелёт из Лас-Вегаса, должно быть, показался гонщику самым быстрым в его жизни.

«Нет, в самолёте я просто спал. Я много играл вечером и утром в Вегасе. Время было потрачено с пользой», — ответил Макс.

Ферстаппен также рассказал о планах провести стрим в четверг, 26 ноября. По его словам, для трансляции не хватает шестого участника. Кроме того, пилот признался, что почти забыл, как играть в Minecraft, поскольку ему сложно переключаться между несколькими играми.