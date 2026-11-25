Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Катара, который станет предпоследним этапом сезона Формулы-1. Нидерландец отметил особенности трассы «Лусаил» и важность работы с шинами.

«В Лас-Вегасе прошла безумная гонка, и здорово, что удалось одержать победу. Трасса в Дохе совершенно другая: на ней есть сложные повороты, а также много скоростных виражей и плавных участков. Такая конфигурация подходит болиду, который хорошо ведёт себя в быстрых поворотах.

Работа с шинами в Катаре всегда играет большую роль, особенно с учётом ограничения в 27 кругов на комплект. Шины подвергаются высокой нагрузке, поэтому нам нужно тщательно продумать стратегию и как можно лучше разобраться в их поведении.

В последних гонках мы показывали стабильные и сильные результаты, и команда проделала отличную работу в этом сезоне. Ранее на этой трассе мы добивались успехов, но при новом регламенте сложно предсказать, как сложится уикенд. Наша цель по-прежнему — третье место в Кубке конструкторов, поэтому нам нужно сохранить текущую форму в двух последних гонках сезона», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».