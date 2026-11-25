Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о противостоянии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса.

«Поведение и Расселла, и Ферстаппена абсолютно беспричинно и не обязательно, но они дают много зрелищности и остроты Формуле-1. Если бы я был на месте Расселла, я бы реагировал так, будто завтрашнего дня не существует. Даже если за свои действия он получит дисквалификацию на одну гонку, он должен проявить себя до конца. Ферстаппен набросился на Расселла, высмеивая его по радио, а затем на пресс-конференции, потому что Макс хочет показать, что может играть в игру Джорджа и нанести ему ещё более сильный удар. И я вас уверяю, Ферстаппен получает огромное удовольствие от этого», — приводит слова Монтойи FormulaPassion.