Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что хотел бы выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга» в паре с действующим чемпионом Формулы-1 итальянцем Андреа Кими Антонелли.

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«Я знаю, что немного общался с Кими, и я знаю, что он хочет это сделать, но пока не может. Сначала ему нужно выиграть ещё несколько титулов. Но я уверен, что в будущем он тоже захочет это сделать, так что это было бы довольно круто», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Everything Formula в социальной сети Х.

Макс Ферстаппен дебютировал в гонке «24 часа Нюрбургринга» 16-17 мая 2026 года на машине Mercedes-AMG GT3 Evo.