Команда «Уильямс» официально признала нарушения, связанные с подачей отчётности по потолку расходов за 2025 год. Как сообщается в официальном заявлении команды, расследование выявило непреднамеренное превышение лимита.

«Команда «Уильямс» достигла соглашения о признании нарушения с ФИА в связи с нашей подачей данных по потолку расходов за 2025 год.

ФИА установила, что команда совершила незначительное превышение и сопутствующее процедурное нарушение, непреднамеренно превысив потолок на £ 627 тыс. — 0,48% сверх лимита 2025 года. Согласованным результатом является финансовый штраф и сокращение на 1,5% испытаний в аэродинамической трубе и CFD в течение следующих 12 месяцев.

Нарушение связано с административными расходами, которые мы понесли при изменении структуры компании. Мы считали, что эти расходы не подпадают под потолок. После обсуждений с ФИА мы согласились урегулировать вопрос в соответствии с их трактовкой, согласно которой эти расходы должны были быть включены в потолок.

ФИА отметила, что «Уильямс» не получил никакого спортивного или финансового преимущества, и мы никогда к этому не стремились. Также было отмечено, что мы действовали добросовестно и сотрудничали на протяжении всего процесса проверки.

Для «Уильямса» принципиально важна честность, и теперь мы можем закрыть это дело и оставаться сосредоточенными на нашем будущем. Мы всегда были и будем оставаться решительными сторонниками потолка расходов, который, естественно, требует точного контроля для эффективной работы», — говорится в заявлении команды.