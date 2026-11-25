Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о завершении проверки финансовой отчётности команд и производителей силовых установок за 2025 год. По итогам восьмимесячного аудита нарушения были выявлены у двух коллективов, сообщается на официальном сайте ФИА.

Согласно заявлению, девять команд полностью соблюли финансовые правила. Однако у «Уильямса» было зафиксировано незначительное превышение потолка расходов, а также процедурные нарушения. У «Альпин» выявлены исключительно процедурные нарушения. Отмечается, что обе команды урегулировали вопросы с ФИА через соглашения о признании нарушений. Все пять производителей силовых установок признаны соответствующими регламенту.

«ФИА подтверждает, что процесс проверки был очень тщательным и интенсивным, заняв почти восемь месяцев. ФИА подтверждает, что все команды Формулы-1 и все производители силовых установок оказывали полную поддержку в предоставлении необходимой информации. CCA отмечает, что все команды и производители действовали в духе добросовестности и сотрудничества на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении федерации.