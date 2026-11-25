Фернандо Алонсо не примет участия в гонке IndyCar в 2027 году — GPblog

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не планирует принимать участие в этапе серии IndyCar, который пройдёт в Барселоне в 2027 году. Об этом сообщает GPblog.

Интерес к этой теме возник после публикации гонщика IndyCar Алекса Палоу. Пятикратный чемпион серии посетил Гран-при Лас-Вегаса, зашёл в гараж «Астон Мартин» и выложил совместное фото с соотечественником с подписью: «Организуем 18 июля».

Эта дата совпадает с первым этапом IndyCar на трассе «Барселона-Каталунья» в 2027 году, когда в календаре Формулы-1 нет гонок. Палоу ранее публично приглашал Алонсо присоединиться к заезду. Однако, по информации источника, Алонсо сосредоточен исключительно на выступлениях в Формуле-1 и участии в ралли-марафоне «Дакар» в 2027 году.