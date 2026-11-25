Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал столкновение между пилотами «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером на Гран-при Лас-Вегаса, выразив мнение, что британец действовал умышленно.

«Основная ответственность за ошибку лежит на Леклере, так как именно он начал манёвр обгона. Если внимательно посмотреть, понимаешь, что Хэмилтон не уступил; он повел себя так, будто даже не заметил Леклера. Я считаю, что это было намеренно, учитывая, что его гонка была практически испорчена. Хэмилтон явно превосходит Леклера.

Он полон решимости утвердить своё превосходство в качестве первого пилота любой ценой. Он хочет преподать Леклеру урок, хочет психологически его уничтожить. Теперь «Феррари» предстоит решить, как урегулировать этот вопрос и прояснить, кто является первым пилотом. Если они не смогут взять ситуацию под контроль, то кому-то придётся уйти; в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Шумахера FormulaPassion.