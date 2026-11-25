Генеральный директор «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал развитие конфликта между пилотами команды: семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером.

«Есть менеджеры, которые должны заниматься этими вещами», — приводит слова Виньи портал Nextgen-Auto.

Напомним, конфликт произошёл после того, как монегаск пытался атаковать британца по внутреннему радиусу и в итоге отправил машину напарника в разворот, за что получил от судей 10 штрафных секунд. В данный момент Хэмилтон (267 очков) и Леклер (250 очков) занимают третье и шестое места в личном зачёте Формулы-1 соответственно.