Журналист The Race Марк Хьюз сообщил, что руководство «Феррари» ввело жёсткие ограничения на борьбу между семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером. По его информации, на оставшихся этапах сезона в Катаре и Абу-Даби гонщики больше не смогут свободно бороться друг с другом.

«Не ждите, что Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону вообще разрешат бороться друг с другом на трассе в оставшихся гонках 2026 года. В Катаре и Абу-Даби мы можем ожидать, что борьба между двумя «Феррари» будет строго организована. Никаких гоночных манёвров между двумя гонщиками «Феррари». Вообще. Они не будут свободны бороться друг с другом, только с машинами других команд», — приводит слова Хьюза The Race.