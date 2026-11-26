Международная автомобильная федерация (ФИА) временно закрыла паддок и пресс-центр автодрома «Лусаил» перед Гран-при Катара Формулы-1. Об этом сообщает издание Globo. Журналисты и другие аккредитованные сотрудники должны были покинуть территорию трассы до 23:00 среды, 25 ноября, по местному времени (совпадает с московским). Вернуться они смогут не раньше 10:00 четверга, а пресс-центр откроется в 11:00.

В сообщении для представителей СМИ ФИА объяснила ограничение проведением плановой проверки безопасности. При этом специалисты, освещающие чемпионат, сочли подобные меры необычными.

Гран-при Катара и Абу-Даби станут двумя заключительными этапами сезона-2026. Их проведение запланировано на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке из-за конфликта с участием США, Израиля и Ирана.