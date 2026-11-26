Бывший президент «Феррари» Серджио Маркьонне рассматривал возможность личного приобретения команды «Заубер» в Формуле-1. Об этом рассказал журналист Bloomberg Томмазо Эбхардт в своей новой книге «Феррари», посвящённой истории итальянской компании.

По данным автора, в 2018 году Маркьонне планировал покинуть пост руководителя Fiat Chrysler, полностью сосредоточиться на работе в «Феррари» и переехать в Модену. Он уже начал подыскивать там жильё. Параллельно менеджер обдумывал возможность выкупить «Заубер» в последующие годы.

В 2017 году Маркьонне поддержал соглашение, благодаря которому бренд «Альфа Ромео» вернулся в Формулу-1 в качестве титульного спонсора «Заубера». В договорённости также предусматривалась опция на приобретение контрольного пакета акций команды у семьи Раузинг, владельцев компании Tetra Pak. Как утверждает Эбхардт, Маркьонне рассматривал возможность воспользоваться этой опцией лично.

Серджио Маркьонне умер в июле 2018 года, не успев реализовать свои планы.