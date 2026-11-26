Несколько европейских телеканалов не отправят съёмочные группы на Гран-при Катара Формулы-1. Sky Sport Germany будет работать удалённо из Мюнхена, а французский Canal+ — из Парижа. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Решения связаны с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке. При этом нидерландская Viaplay проведёт освещение этапа в обычном режиме. На автодроме «Лусаил» также будут работать представители Sky Sports F1 и Sky Sport Italia.

От присутствия в паддоке отказалась также австрийская ServusTV. По информации RacingNews365, испанская DAZN также может не отправить сотрудников на трассу.

При этом пока неясно, какие решения некоторые телеканалы примут в отношении Гран-при Абу-Даби. Ожидается, что Sky Sport Germany вернётся в паддок к заключительному этапу сезона.