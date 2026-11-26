Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон написал предисловие к новому докладу фонда Mission 44 Igniting Inclusion. Британец подвёл итоги пяти лет работы над расширением возможностей для представителей разных социальных групп в автоспорте и отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс, спорту предстоит сделать ещё многое.

«Пять лет назад я задал простой вопрос о спорте, который люблю: почему он выглядит именно так? И речь не о подиуме. Я говорил о гаражах, конструкторских бюро, аэродинамических трубах и заводах. О местах, где обычно выигрывают чемпионаты.

С тех пор я познакомился с сотнями молодых людей, которые хотят работать в этом спорте. Девушка из Стивениджа, которая собирает собственный карт из деталей, найденных в интернете. Студент, окончивший магистратуру по инженерии автоспорта с лучшими результатами в своей группе. Техник, который попал в эту сферу благодаря двухнедельной стажировке и теперь помогает организовывать гоночные уикенды. Они не уступают в таланте никому в паддоке. Большинство из них никогда не слышали, что карьера в автоспорте им доступна, а некоторым говорили обратное.

Поэтому я хочу начать со слов благодарности. Командам, Формуле-1 и ФИА, которые подписали первую в истории этого вида спорта Хартию о разнообразии и инклюзивности. Людям внутри команд, создавшим стипендиальные программы, стажировки и наставничество, которых не существовало в 2021 году. Учителям, благотворительным организациям и волонтёрам, которые каждую неделю знакомят школьников с автоспортом.

[...] Я обращаюсь ко всем руководителям команд, генеральным директорам, а также руководству Формулы-1 и ФИА: давайте реализуем три