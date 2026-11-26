Американская команда «Хаас» хочет подписать со своим гонщиком Оливером Берманом трёхлетний контракт на период с 2027 по 2029 год. Однако британский пилот предпочёл бы не связывать себя обязательствами на такой срок, учитывая неопределённость вокруг будущего всего состава «Феррари» независимо от действующих контрактов. Такую информацию сообщает журналист издания The Race Марк Хьюз.

«Пятилетняя подготовка в небольшой команде — слишком долгий срок для гонщика, который понимает, что уже сейчас мог бы бороться за высокие позиции», — сказано в публикации.

Берман выступает за «Хаас» с 2025 года, оставаясь участником молодёжной программы «Феррари». Изначально британец рассматривался как один из возможных преемников Льюиса Хэмилтона, однако семикратный чемпион мира гарантировал себе место в итальянской команде на сезон-2027. Контракт Шарля Леклера также рассчитан на несколько лет.