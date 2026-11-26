Бывший гонщик Формулы-1 Себастьен Бурде высказался о конфликте между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом из «Мерседеса», который произошёл после третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Француз заявил, что ему не нравится отношение пилота «Ред Булл» к соперникам и борьбе на трассе.

«Мне не нравится его подход. Есть кое-что в Максе, что меня довольно сильно раздражает. Речь о том, как он всегда воспринимает ситуации. Фактически он ожидает, что другие будут вести себя определённым образом и определённым образом бороться с ним в дуэлях. Но сам при этом считает, что ему позволено всё.

Меня это отталкивает. В какой-то момент нужно определиться. Нельзя ожидать, что ты сам можешь действовать крайне агрессивно, усложнять жизнь другим гонщикам и использовать любые возможные приёмы, но при этом требовать, чтобы остальные относились к тебе по-доброму. Рано или поздно этому приходит конец», — сказал Бурдэ в подкасте Les Fous Du Volant.