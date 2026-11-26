«Хаас» опубликовал анонс с участием Комацу. Он напоминает пост перед подписанием Камары

Американская команда «Хаас» опубликовала в социальной сети Х сообщение с интригующей подписью: «Пора сделать звонок». На фото руководитель коллектива Аяо Комацу держит телефонную трубку. Похожий формат анонса команда уже использовала перед объявлением о подписании молодого бразильца Рафаэла Камары.

«Хаас» — единственная команда, которой осталось объявить второго пилота. После этого все места на стартовой решётке в 2027 году будут заняты.

Ожидается, что в команде останется Оливер Берман, который выступает за американцев с 2025 года. Несмотря на то, что переговоры о продолжении сотрудничества затянулись, обе стороны неоднократно заявляли о желании продлить нынешнее партнёрство.