Команда «Хаас» объявила о продолжении сотрудничества с британским гонщиком Оливером Берманом в сезоне-2027. Для 21-летнего пилота предстоящий чемпионат станет третьим подряд в составе американского коллектива.

В Формуле-1 Берман провёл 48 гонок, набрав 71 очко. Впервые он выступил за «Хаас» в 2023 году, приняв участие в первых тренировках Гран-при Мексики и Абу-Даби. Полноценным боевым пилотом команды британец стал в 2025-м. Ещё дважды он заменял Кевина Магнуссена в сезоне-2024 — на этапах в Азербайджане и Бразилии.

В дебютном полном сезоне Берман занял четвёртое место на Гран-при Мексики, повторив лучший результат «Хааса» за всю историю выступлений в Формуле-1. В 2026 году британец финишировал пятым на Гран-при Китая — этот результат принёс ему наибольшее количество очков за один этап в текущем сезоне.

В сезоне-2027 напарником британца станет бразилец Рафаэл Камара.