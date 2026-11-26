Британский гонщик Оливер Берман прокомментировал продление контракта с командой «Хаас» на сезон-2027. Предстоящий чемпионат станет для 21-летнего пилота третьим подряд в составе американского коллектива.

«Не секрет, что я очень рад продолжить выступать за «Хаас» в 2027 году. Эта команда сыграла важную роль в моём развитии, и я чувствовал огромную поддержку и доверие со стороны всех её сотрудников. У нас большие амбиции, с нетерпением жду возможности продолжить эту работу, развить достигнутое и вместе добиться большего. Нам ещё есть что доказывать», — приводит слова Бермана пресс-служба американского коллектива.