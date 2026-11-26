Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о продолжении сотрудничества с британским гонщиком Оливером Берманом. В сезоне-2027 пилот проведёт третий чемпионат подряд в составе американской команды.

«Продолжение сотрудничества с Олли в 2027 году стало для нас естественным решением. Мы видели, как он растёт, насколько предан своему делу и какие качества приносит команде как на трассе, так и за её пределами. У него выдающаяся трудовая этика и сильное желание развивать как себя, так и команду. На мой взгляд, нет человека лучше, чтобы вести этот коллектив вперёд. У «Хааса» одна из самых перспективных пар пилотов в пелотоне, и я с нетерпением жду, как Олли продолжит прогрессировать в нашей команде», — приводит слова Комацу пресс-служба американского коллектива.