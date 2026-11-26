В четверг, 26 ноября, команда «Хаас» объявила о продлении контракта с британским гонщиком Оливером Берманом на сезон-2027. На фоне этого объявления «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расстановкой сил и актуальными составами всех команд Формулы-1 перед новым сезоном.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:
1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.
2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.
5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.
6. «Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.
7. «Хаас» — Рафаэл Камара и Оливер Берман.
8. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
9. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.
10. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
11. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.