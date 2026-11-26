В четверг, 26 ноября, команда «Хаас» объявила о продлении контракта с британским гонщиком Оливером Берманом на сезон-2027. На фоне этого объявления «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расстановкой сил и актуальными составами всех команд Формулы-1 перед новым сезоном.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2027:

1. «Мерседес» — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.

2. «Феррари» — Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

3. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

4. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.

5. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто.

6. «Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.

7. «Хаас» — Рафаэл Камара и Оливер Берман.

8. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

9. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс.

10. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

11. «Кадиллак» — Серхио Перес и Валттери Боттас.